Ortaköy Hacıali Apartmanı, B Blok 10, 1. Kat, No:3, Lefkoşa, Kıbrıs
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+90 542 888 75 76
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info@futuremind-education.com

Geleceğe Akıllı Bir Başlangıç

FutureMind Education Center sizlere deneyimli kadrosu ile eğitim süreçlerinizde gerek akademik destek gerekse yönlendirme anlamında yardımcı olabilmek için kurulmuştur.

Sanat Bilim Akademik Destek Teknoloji
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Deneyimli Eğitmenler

Alanında uzman kadromuzla birebir ilgi ve güçlü iletişim.

Kişiye Özel Yönlendirme

Hedeflerinize uygun eğitim planı ve rehberlik.

Akademik Destek

Ödev, sınav ve proje süreçlerinde sistemli destek.

Modern Altyapı

Dijital araçlar ve güncel müfredat ile verimli öğrenme.

Akademik Destek

Akademik Destek 1
Akademik Destek 2

Kişiye Özel Yönlendirme

Fotoğraf Galerisi

Öne Çıkanlar

Video Galerisi

Tanıtım & Dersler

Bizimle İletişime Geçin

Ortaköy Hacıali Apartmanı, B Blok 10, 1. Kat, No:3, Lefkoşa, Kıbrıs

Telefon E‑posta Yol Tarifi

İletişim

Sorularınız, kayıt talepleriniz veya sormak istediğiniz her şey için formu doldurabilirsiniz.

  • +90 542 888 75 76
  • info@futuremind-education.com
  • Ortaköy Hacıali Apartmanı, B Blok 10, 1. Kat, No:3, Lefkoşa, Kıbrıs

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