FutureMind Education Center sizlere deneyimli kadrosu ile eğitim süreçlerinizde gerek akademik destek gerekse yönlendirme anlamında yardımcı olabilmek için kurulmuştur.
Alanında uzman kadromuzla birebir ilgi ve güçlü iletişim.
Hedeflerinize uygun eğitim planı ve rehberlik.
Ödev, sınav ve proje süreçlerinde sistemli destek.
Dijital araçlar ve güncel müfredat ile verimli öğrenme.
Ortaköy Hacıali Apartmanı, B Blok 10, 1. Kat, No:3, Lefkoşa, Kıbrıs
Sorularınız, kayıt talepleriniz veya sormak istediğiniz her şey için formu doldurabilirsiniz.